الثاني على التوالي.. إبراهيم عادل يقود نورشيلاند للفوز على بروندبي في الوقت القاتل

سجل إبراهيم عادل للمباراة الثانية على التوالي ليقود نورشيلاند لانتصار ثمين على بروندبي في الدوري الدنماركي.

وفاز نورشيلاند على بروندبي 2-1 ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة في الدوري الدنماركي.

إبراهيم عادل الذي حل بديلا في الدقيقة 66 والنتيجة 1-1، سجل الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية المباراة وقاد نورشيلاند للفوز، بعدما سجل أيضا خلال الجولة الماضية في شباك سونويوسك.

الفوز رفع رصيد نورشيلاند إلى النقطة 40 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بروندبي عند النقطة 35 في المركز السادس.

وصف المباراة

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل جاكوب أمبايك هدف بروندبي بعد تمريرة من نيكولاي فاليز.

لكن رد نورشيلاند كان سريعً في الشوط الثاني، حيث مرر برنس جونيور كرة بكعب القدم إلى ألكسندر ليند الذي أحرز هدف التعادل بتسديدة رائعة في الدقيقة 59.

وألغى حكم المباراة هدفا لنادي نورشيلاند سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 70 بعد نزوله كبديل.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، خطف إبراهيم عادل الأضواء بتسجيله هدف الفوز بتسديدة قوية في سقف المرمى عند الدقيقة 88.

وقاد إبراهيم عادل فريقه للارتقاء إلى المركز الثالث في جدول الدوري، بينما ظل بروندبي في المركز السادس والأخير في مرحلة الحسم، مسجلا عشر مباريات متتالية بدون فوز.