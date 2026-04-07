للمرة السابعة في الدوري.. الأهلي يتأخر في النتيجة بهدف أمام سيراميكا
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 21:03
كتب : FilGoal
تلقت شباك الأهلي الهدف الأول أمام سيراميكا كليوباترا، وهي المرة السابعة التي يتأخر فيها الأحمر بنتيجة 1-0 في الدوري هذا الموسم.
فاخري لاكاي
النادي : سيراميكا كليوباترا
وسجل فخري لاكاي هدف تقدم سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الدوري المصري.
ويلعب سيراميكا ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب.
وجاء هدف لاكاي في الدقيقة 42 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ مصطفى شوبير في التصدي لها.
ويعد الهدف هو الثالث لـ فخري لاكاي في شباك الأهلي، بواقع هدفين مع سيراميكا، وهدف مع فريقه السابق بيراميدز.
ومن أصل 6 مباريات سابقة تأخر فيها الأهلي بهدف، خسر مرتين، وتعادل 3 مرات، وفاز مرة واحدة كانت أمام الزمالك.
بقيادة النحاس.. المصري يعلن جهازه الفني الجديد كاملا مصدر من الأهلي لـ في الجول: سندرس ما حدث أمام سيراميكا من قرارات تحكيمية لحماية حقوقنا مع إثارة الـ+90.. الأهلي يتعثر في أولى مباريات حسم اللقب بالتعادل مع سيراميكا أحرز التعادل ضد سيراميكا.. ياسر إبراهيم يسجل ثاني أهدافه في الموسم الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بلال عطية انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل بخطأ فادح وكعب كهربا.. إنبي يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الرابع تواليا تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي وإيجولا يقودان الهجوم أمام الأهلي.. والدبيس أساسي