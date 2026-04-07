للمرة السابعة في الدوري.. الأهلي يتأخر في النتيجة بهدف أمام سيراميكا

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 21:03

كتب : FilGoal

هدف سيراميكا أمام الأهلي

تلقت شباك الأهلي الهدف الأول أمام سيراميكا كليوباترا، وهي المرة السابعة التي يتأخر فيها الأحمر بنتيجة 1-0 في الدوري هذا الموسم.

وسجل فخري لاكاي هدف تقدم سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الدوري المصري.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب.

وجاء هدف لاكاي في الدقيقة 42 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ مصطفى شوبير في التصدي لها.

ويعد الهدف هو الثالث لـ فخري لاكاي في شباك الأهلي، بواقع هدفين مع سيراميكا، وهدف مع فريقه السابق بيراميدز.

ومن أصل 6 مباريات سابقة تأخر فيها الأهلي بهدف، خسر مرتين، وتعادل 3 مرات، وفاز مرة واحدة كانت أمام الزمالك.

/articles/526746/للمرة-السابعة-في-الدوري-الأهلي-يتأخر-في-النتيجة-بهدف-أمام-سيراميكا