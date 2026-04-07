الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بلال عطية

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 20:29

كتب : حسام نور الدين

كشف أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة بلال عطية لاعب فريق الشباب.

وتعرض بلال عطية لإصابة قوية في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الجمهورية وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وقال أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بقطاع الناشئين بالأهلي عبر موقع ناديه الرسمي: "تأكد سلامة الرباط الصليبي الأمامي لبلال عطية مع وجود كدمات في عظام الركبة وجزع في الرباط الداخلي وجزع في الرباط الصليبي الخلفي، وقطع في الغضروف الداخلي".

أخبار متعلقة:
وأضاف " بلال عطية يحتاج للعلاج التحفظي لمدة 6 أسابيع، ويعاد بعدها الفحص الطبي لتقييم حالته".

وقبل أيام، اتفق نادي راسينج سانتاندير الإسباني مع الأهلي على ضم اللاعب الشاب في الموسم الجديد، لكن الأهلي أعلن يوم الاثنين تعرض لإصابة في الركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي طلائع الجيش في مباراة الفريقين ببطولة الجمهورية.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن المركز الطبي لنادي راسينج سانتاندير يعتبر أن تشخيص إصابة بلال عطية بجزع في الرباط الداخلي للركبة وتستوجب العلاج لمدة 6 أسابيع أولي بناء على الأشعة التي أجريت أمس الاثنين.

النادي الإسباني طلب من الأهلي إجراء أشعة جديدة للاعب لوجود تهيج شديد حول الرباط قد يسفر عن تطور الحالة لما هو أسوأ.

وكشف عمر نائل مدير التعاقدات الدولية في نادي راسينج سانتاندير الإسباني في وقت سابق عن موقف ناديه من ضم بلال عطية بعد إصابته.

وقال نائل عبر إم بي سي مصر 2: "نادي راسينج ملتزم تماما باتفاقه مع الأهلي بشأن بلال عطية والمركز الطبي في النادي جاهز تماما لاستقباله إذا كان يحتاج للعلاج هناك".

وأضاف "حتى إذا كانت إصابة بلال عطية قطع في الرباط الصليبي، نادي راسينج ملتزم تماما بضم اللاعب وعلاجه".

وأكمل "كان من المفترض أن يحضر بلال عطية ووكيله عقب المباراة التي خاضها مع الأهلي لتوقيع عقود انتقاله إلى راسينج لكن كل ذلك تأجل بسبب إصابته".

وأشار "بلال عطية بالنسبة لنا مشروع طويل الأمد ونتمسك بضمه، سيتم ضم اللاعب إعارة لمدة موسمين مع بند يتيح شراء اللاعب بعد أول موسم مع نسبة إعادة بيع للأهلي".

وأتم تصريحاته "توصلنا إلى اتفاق بنسبة 99% مع الأهلي بشأن صفقة بلال عطية".

وقضى بلال فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني خلال الفترة السابقة.

ولعب بلال عطية مع منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في قطر.

وودع المنتخب المصري كأس العالم للناشئين من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثية.

الأهلي راسينج سانتاندير بلال عطية
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526743/الأهلي-يكشف-تفاصيل-إصابة-بلال-عطية