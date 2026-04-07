تشكيل أرسنال - مادويكي وتروسارد يقودان الهجوم ضد سبورتنج لشبونة

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 19:50

كتب : FilGoal

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سبورتنج لشبونة.

ويحل أرسنال ضيفا على سبورتنج لشبونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي هجومي مكون من فيكتور جيوكورويس ولياندرو تروسارد ونوني مادويكي.

أخبار متعلقة:
تقرير: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع عملاق كلوب بروج مفاجأة مدوية.. ساوثامبتون يطيح بـ أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل بعد ارتداء قميص إنجلترا.. نيجيريا تنجح في إقناع حارس أرسنال السابق للعب للنسور

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

الهجوم: نوني مادويكي - لياندرو تروسارد - فيكتور جيوكوريس.

وكان أرسنال قد حقق الفوز على باير ليفركوزن في دور الـ 16، بينما انتصر سبورتنج لشبونة على بودو جليمت.

نرشح لكم
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص فليك: لا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم نستخدمها "من الأفضل أن يوفر طاقته بدلا من الدفاع".. سلوت يكشف سبب عدم الدفع بـ صلاح أمام سان جيرمان فان دايك: نأمل في تحقيق أمسية مميزة على أنفيلد.. ولا يجب أن ننسي أننا لعبنا أمام أبطال أوروبا في غياب صلاح.. ليفربول يواصل السقوط بثنائية أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد 6 ساعة | الدوري الإسباني
نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود 6 ساعة | سعودي في الجول
أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 7 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 7 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 8 ساعة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
