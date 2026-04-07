تشكيل أرسنال - مادويكي وتروسارد يقودان الهجوم ضد سبورتنج لشبونة

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سبورتنج لشبونة.

ويحل أرسنال ضيفا على سبورتنج لشبونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي هجومي مكون من فيكتور جيوكورويس ولياندرو تروسارد ونوني مادويكي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

الهجوم: نوني مادويكي - لياندرو تروسارد - فيكتور جيوكوريس.

وكان أرسنال قد حقق الفوز على باير ليفركوزن في دور الـ 16، بينما انتصر سبورتنج لشبونة على بودو جليمت.