تقرير قطري: بنشرقي على رأس أولويات الغرافة في الموسم المقبل

يرغب نادي الغرافة القطري في التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الأهلي بحسب صحيفة العرب القطرية.

ويمتد تعاقد بنشرقي مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة العرب القطري، فإن نادي الغرافة وضع أشرف بنشرقي لاعب الأهلي على رأس أولوياته في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة النادي القطري بدأت تحركاتها الأولية بالتواصل مع وكلاء اللاعب لاستطلاع رأيه.

ويلعب بنشرقي في صفوف الأهلي منذ يناير 2025 قادما من الريان القطري.

وخاض بنشرقي 47 مباراة بقميص الأهلي وسجل 6 أهداف وصنع 10 آخرين.

وسبق لبنشرقي اللعب في أندية: المغرب الفاسي والوداد بالمغرب، والهلال السعودي والزمالك، ولانس الفرنسي والجزيرة الإماراتي، والريان القطري قبل انتقاله للنادي الأهلي.

يذكر أن الغرافة القطري يضم بين صفوفه التونسي فرجاني ساسي زميله السابق بصفوف الزمالك.