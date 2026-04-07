موتسيبي يزور السنغال للاجتماع مع رئيسي الدولة واتحاد الكرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن زيارة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد إلى السنغال غدا الأربعاء.

وكشف كاف عبر موقعه أن زيارة موتسيبي إلى السنغال للاجتماع مع باسيرو ديوماي رئيس السنغال وعبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي.

وأوضح كاف أن الكشف عن سبب الزيارة سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.

يأتي ذلك في وجود تقارير صحفية تشير إلى أن الغرض من الاجتماع هو مناقشة قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وكان كاف قرر سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه للمغرب، بعد فوز السنغال على أسود أطلس في نهائي البطولة بهدف دون رد.

وذلك بعد شكوى الاتحاد المغربي ضد السنغال بسبب محاولة الانسحاب من المباراة.

ورد منتخب السنغال على ذلك وتقدم باستئناف على القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية والتي أعلنت أنها ستصدر حكمها النهائي بشأن اللقب في وقت لاحق.