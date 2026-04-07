بعد ارتداء قميص إنجلترا.. نيجيريا تنجح في إقناع حارس أرسنال السابق للعب للنسور

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تغيير آرثر أوكونكو حارس مرمى ريسكهام الإنجليزي، منتخب بلاده من إنجلترا إلى نيجيريا.

وذكرت تقرير لـ ذا أثلتيك، أن الحارس صاحب الـ 24 عاما، ولد في لندن لأبوين نيجيريين، وقرر تمثيل النسور.

ومثل أوكونكو فئات الشباب في منتخبي إنجلترا للناشئين تحت 15 سنة، وللشباب تحت 18.

ولعب أوكونكو 42 مباراة مع ريسكهام هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 11 مباراة.

وبدأ الحارس مسيرته مع شباب أرسنال، وانتقل على سبيل الإعارة لأكثر من تجربة بينهم شتورم جراتس النمساوي وريكسهام الإنجليزي.

وانتقل الحارس النيجيري إلى ريكسهام في صيف 2024 في صفقة انتقال حر من نادي أرسنال.

ويحتل ريسكهام المركز السادس في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب" برصيد 64 نقطة مبتعدا بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز الصعود إلى الدوري الإنجليزي.

ولن يشارك المنتخب النيجيري في كأس العالم 2026 حيث فشل في التأهل بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في المباراة الفاصلة المؤهلة للملحق العالمي، والتي تأهل منها منتخب الكونغو إلى المونديال.

ويحرس مرمى نيجيريا ستانلي نوابالي صاحب الـ 29 عاما، حيث شارك في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في المغرب.

وحصل المنتخب المغربي على المركز الثالث في البطولة.

وقام مدرب المنتخب النيجيري بتجربة مادوكا اوكوي حارس سبارتا روتردام، وفرانسيس أوزوهو أومونيا نيقوسيا القبرصي في مباراتي إيران والأردن.