إيزاك ضمن قائمة ليفربول أمام سان جيرمان

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 17:30

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

تواجد ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول ضمن قائمة فريقه المسافرة إلى فرنسا لملاقاة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء.

وأعلن أرني سلوت مدرب ليفربول قائمة الفريق التي تضم 21 لاعبا، وشهدت تواجد إيزاك الغائب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

ويشارك إيزاك في تدريبات ليفربول منذ فترة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض إيزاك لإصابة قوية في مباراة توتنام أجرى على أثرها عملية جراحية في ديسمبر الماضي.

وسبق وأن أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول عن تواجد إيزاك أمام باريس سان جيرمان لكن دون علم بموقفه من المشاركة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

واكتفى الدولي السويدي بالظهور في 16 مباراة فقط مع ليفربول في موسمه الأول مع الريدز.

وسجل المهاجم الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قياسية 3 أهداف وصنع هدفا.

