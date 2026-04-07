المصري يعلن تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق

أعلن النادي المصري تعيين عماد النحاس كمدير فني جديد للفريق خلفا للتونسي نبيل الكوكي.

وكان المصري قد أعلن في وقت سابق رحيل نبيل الكوكي بشكل رسمي.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي المصري عن تعيين عماد النحاس كمدرب جديد للنادي المصري بشكل رسمي، وقيادته لمران الفريق بالفعل استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري عبر إذاعة أون سبورت في وقت سابق: "عماد النحاس هو المدير الفني الجديد لنا بعد التوصل لاتفاق معه، وسيقود التدريب لأول مرة اليوم".

وأتم "عقد عماد النحاس يمتد حتى نهاية الموسم الجاري".

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليها بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي، على أن يلاقي وادي دجلة لاحقا في نصف النهائي.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة تحديد بطل الدوري.

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقاد النحاس الفريق العراقي في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي.