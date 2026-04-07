"عرض أي لاعب للبيع حال عدم التزامه".. 4 قرارات من المصري لسوء النتائج

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 16:32

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

أعلن مجلس إدارة النادي المصري 4 قرارات نظرا لسوء الأداء والنتائج غير المرضية للفريق.

وخسر المصري من منافسه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في افتتاح جولات المرحلة النهائية للتتويج بالدوري.

وكان المصري قد أعلن في وقت سابق إقالة التونسي نبيل الكوكي من تدريب الفريق.

وجاء بيان المصري كالتالي:

نظرا لسوء الأداء والنتائج غير المرضية، والمستوى الفني الذي ظهر به الفريق في المباريات الأخيرة، والخروج المبكر من البطولات التي كان النادي يطمح للمنافسة عليها، رغم توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم، وهو ما يُعد أمرا غير لائق بتاريخ النادي المصري ومكانته الكبيرة.

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي اتخاذ الإجراءات التالية:

-خصم نسبة من عقود جميع اللاعبين.

-وقف صرف المستحقات المتبقية من عقود اللاعبين على أن يتم تحديد موعد صرفها بناء على تحسن الأداء والنتائج، ووفق تقرير الجهاز الفني.

-متابعة دائمة ومستمرة من مجلس الإدارة مع الجهاز الفني من خلال تقارير دورية منتظمة لتقييم أداء الفريق وتطوره.

-استبعاد أي لاعب وعرضه للبيع فورا، في حال ثبوت عدم التزامه أو بثه للروح الانهزامية داخل الفريق.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري عبر راديو أون سبورت في وقت سابق: "عماد النحاس هو المدير الفني الجديد لنا بعد التوصل لاتفاق معه، وسيقود التدريب لأول مرة اليوم".

وأتم "عقد عماد النحاس يمتد حتى نهاية الموسم الجاري".

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

