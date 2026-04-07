مؤتمر كانسيلو: أعرف ما أريده لمستقبلي ولكن.. وأتلتيكو يلعب بعدوانية

أوضح جواو كانسيلو لاعب برشلونة أنه يعرف قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء فترة إعارته.

ويلعب كانسيلو مع برشلونة على سبيل الإعارة قادما من الهلال السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "مستقبلي؟ يمكن أن يحدث أي شيء في لحظة في كرة القدم، أعرف ما أريده للموسم المقبل، لكنني لن أفصح عنه، لست منشغلا بالتفكير في المستقبل، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأضاف "في البداية كان لدى الناس شكوك وقالوا إنني انتهيت، لكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل "هانز فليك شخص رائع جدا وقريب من اللاعبين، كنت محظوظا بالعمل مع مدربين يغيرون حياتك، فليك زرع هذا الأسلوب الهجومي، وهذا ما يجعله مدربا مختلفا".

وتابع "أنا ممتن جدا لتشافي، فليك مختلف، لكن هذا لا يعني أنه أفضل أو أسوأ، لكن فليك يمتلك خبرة أكبر، تشافي سيكون رائعا".

وأتم "أتلتيكو مدريد فريق قوي ويلعب بعدوانية ويضم لاعبين موهوبين جدا، علينا أن نلعب بطريقتنا ونفرض سيطرتنا، يجب أن نسعى للفوز لأنها بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب 14 أبريل على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.