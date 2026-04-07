مؤتمر كانسيلو: أعرف ما أريده لمستقبلي ولكن.. وأتلتيكو يلعب بعدوانية

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 15:55

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة

أوضح جواو كانسيلو لاعب برشلونة أنه يعرف قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء فترة إعارته.

ويلعب كانسيلو مع برشلونة على سبيل الإعارة قادما من الهلال السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية سبورت: أتلتيكو مدريد يرفض مقترح برشلونة بمبادلة لاعب لضم ألفاريز تقرير: برشلونة يستعيد دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة

وقال اللاعب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "مستقبلي؟ يمكن أن يحدث أي شيء في لحظة في كرة القدم، أعرف ما أريده للموسم المقبل، لكنني لن أفصح عنه، لست منشغلا بالتفكير في المستقبل، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأضاف "في البداية كان لدى الناس شكوك وقالوا إنني انتهيت، لكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل "هانز فليك شخص رائع جدا وقريب من اللاعبين، كنت محظوظا بالعمل مع مدربين يغيرون حياتك، فليك زرع هذا الأسلوب الهجومي، وهذا ما يجعله مدربا مختلفا".

وتابع "أنا ممتن جدا لتشافي، فليك مختلف، لكن هذا لا يعني أنه أفضل أو أسوأ، لكن فليك يمتلك خبرة أكبر، تشافي سيكون رائعا".

وأتم "أتلتيكو مدريد فريق قوي ويلعب بعدوانية ويضم لاعبين موهوبين جدا، علينا أن نلعب بطريقتنا ونفرض سيطرتنا، يجب أن نسعى للفوز لأنها بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب 14 أبريل على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

نرشح لكم
آرون رامسي يعلن اعتزال كرة القدم مؤتمر فليك: سأحمي يامال دائما إذا ارتكب الأخطاء.. وأتلتيكو فريق صعب خبر في الجول - بلال عطية يخضع لأشعة جديدة بطلب من راسينج سانتاندير فرانكفورت يعلن رحيل لاعبه السوري كونتي: لو كنت رئيس الاتحاد لوضعت اسمي لتدريب إيطاليا.. وإنتر يستحق الصدارة مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب شيرار: غير لطيف رؤية صلاح العظيم يعاني بهذا الشكل
أخر الأخبار
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) سموحة.. هجوم متبادل 29 ثاتيه | الدوري المصري
يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي 20 دقيقة | كرة يد
المصري يعلن تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق 21 دقيقة | الدوري المصري
"عرض أي لاعب للبيع حال عدم التزامه".. 4 قرارات من المصري لسوء النتائج 39 دقيقة | الدوري المصري
ESPN: أنشيلوتي على وشك توقيع عقده الجديد مع البرازيل 45 دقيقة | أمريكا
آرون رامسي يعلن اعتزال كرة القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كانسيلو: أعرف ما أريده لمستقبلي ولكن.. وأتلتيكو يلعب بعدوانية ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
