سيد معوض يعلن عبر في الجول رحيله من تدريب غزل المحلة

أعلن سيد معوض رحيله من نادي غزل المحلة كمدرب عام للفريق.

وقال سيد معوض لـ FilGoal.com: "أشكر إدارة نادي غزل المحلة والجماهير واللاعبين والجهاز الفني على الفترة التي قضيتها كمدرب عام للفريق".

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق اقتراب سيد معوض من الرحيل عن غزل المحلة.

ويتولى علاء عبد العال تدريب الفريق.

وكان دور سيد معوض مع الفريق يرتكز على متابعة تطوير أداء اللاعبين وتحليل المباريات والإشراف على تدريبات الفريق الفنية والبدنية.

وكان غزل المحلة قد تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من مرحلة تفادي الهبوط.

وتواجد سيد معوض على دكة بدلاء غزل المحلة في مباراتين فقط.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع في مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.