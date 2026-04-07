سان جيرمان يستعيد باركولا قبل مواجهة ليفربول

عاد برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان إلى تدريبات فريقه قبل مواجهة ليفربول المرتقبة.

ويحل ليفربول ضيفا على سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشارك باركولا - 23 عاما - في تدريب الثلاثاء عقب تعافيه من الإصابة بالتواء في الكاحل.

وغاب باركولا عن صفوف فريقه لمدة 3 أسابيع منذ إصابته أمام تشيلسي في إياب ثمن النهائي يوم 17 مارس.

كما غاب الدولي الفرنسي عن التواجد مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس المنصرم.

في السياق نفسه، عاد سيني مايولو للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة.

بينما استمر غياب فابيان رويز بسبب إصابة في الركبة.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.