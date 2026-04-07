سان جيرمان يستعيد باركولا قبل مواجهة ليفربول

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 14:05

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - فان دايك - برادلي باركولا

عاد برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان إلى تدريبات فريقه قبل مواجهة ليفربول المرتقبة.

ويحل ليفربول ضيفا على سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشارك باركولا - 23 عاما - في تدريب الثلاثاء عقب تعافيه من الإصابة بالتواء في الكاحل.

فرانكفورت يعلن رحيل لاعبه السوري مانشستر يونايتد يمدد عقد هاري ماجواير كونتي: لو كنت رئيس الاتحاد لوضعت اسمي لتدريب إيطاليا.. وإنتر يستحق الصدارة الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب

وغاب باركولا عن صفوف فريقه لمدة 3 أسابيع منذ إصابته أمام تشيلسي في إياب ثمن النهائي يوم 17 مارس.

كما غاب الدولي الفرنسي عن التواجد مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس المنصرم.

في السياق نفسه، عاد سيني مايولو للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة.

بينما استمر غياب فابيان رويز بسبب إصابة في الركبة.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.

نرشح لكم
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص فليك: لا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم نستخدمها "من الأفضل أن يوفر طاقته بدلا من الدفاع".. سلوت يكشف سبب عدم الدفع بـ صلاح أمام سان جيرمان فان دايك: نأمل في تحقيق أمسية مميزة على أنفيلد.. ولا يجب أن ننسي أننا لعبنا أمام أبطال أوروبا في غياب صلاح.. ليفربول يواصل السقوط بثنائية أمام باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد 6 ساعة | الدوري الإسباني
نيوم يفوز على الاتحاد بمشاركة حجازي.. وبنزيمة يقود الهلال لسحق الخلود 6 ساعة | سعودي في الجول
أكثر حداثة وسلاسة.. مارسيليا يكشف شعاره الجديد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 7 ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 7 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 8 ساعة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
