"في الصيف".. تحديد موعد كأس أمم إفريقيا 2027

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

كشف دينيس موجيمبا رئيس اللجنة الأوغندية المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2027 موعد انطلاق وختام البطولة.

وتقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في أوغندا وكينيا وتنزانيا.

وأوضح موجيمبا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن البطولة ستقام في الصيف.

وأفاد بأن كأس أمم إفريقيا 2027 ستقام في الفترة من 19 يونيو إلى 18 يوليو.

وأكد أن أوغندا ستستضيف بعض مباريات البطولة على ملعب مانديلا الوطني وملعب مدينة هويما.

Image

هذه هي المرة الأولى التي يتم تنظيم البطولة في 3 دول.

ولم يسبق للدول الـ3 استضافة البطولة من قبل.

وكان المغرب قد نظم كأس أمم إفريقيا 2025.

كأس أمم إفريقيا أوغندا تنزانيا كينيا
