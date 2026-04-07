فرانكفورت يعلن رحيل لاعبه السوري

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

محمود داوود لاعب وسط بروسيا مونشنخلادباخ

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني رحيل لاعبه السوري محمود داوود نهاية هذا الموسم، عقب نهاية عقده.

قبل عامين انتقل داوود إلى فرانكفورت قادما من برايتون الإنجليزي.

وأفاد فرانكفورت عبر موقعه: "سيغادر داوود نادي آينتراخت فرانكفورت. العقد الذي ينتهي في صيف 2026 لن يتم تمديده باتفاق متبادل بين الطرفين".

وخاض صاحب الـ30 عامًا مع الفريق 35 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3.

وفي الموسم الحالي، شارك داوود في 17 مباراة حتى الآن في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وقال المدير الرياضي تيمو هاردونج: "داوود كان دائمًا في خدمة الفريق وتصرف باحترافية عالية. نشكره على جهوده خلال الموسمين الماضيين ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله الرياضي والشخصي".

محمود داوود ولد في سوريا لأبوين سوريين، لكنه انتقل إلى ألمانيا في عامه الأول.

وارتدى لاعب بروسيا مونشنجلادباخ السابق قميص المنتخب الألماني ضد تركيا والتشيك وديا في 2020، قبل أن يختار تمثيل نسور قاسيون دوليا.

ولعب داوود في صفوف بروسيا دورتموند وبرايتون وقضى موسما على سبيل الإعارة مع شتوتجارت.

وارتدى قمصان فرق بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند ثم برايتون وأخيرا لفرانكفورت.

إينتراخت فرانكفورت محمود داوود
