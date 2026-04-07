قائمة الزمالك - غياب صبحي وبانزا عن مواجهة شباب بلوزداد

أعلن نادي الزمالك القائمة المستدعاة لمباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه شباب بلوزداد في المباراة التي ستجعهما في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

وغادرت بعثة الزمالك برئاسة هشام نصر نائب رئيس النادي متجهة إلى الجزائر في رحلة تستغرق نحو 4 ساعات.

ويستمر غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق عن القائمة للمباراة الثانية على التوالي، إذ غاب عن مباراة المصري الماضية.

ولم يتواجد شيكو بانزا لاعب الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايك - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - جوان بيزيرا .

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد وصل إلى هذا الدور بعد تخطي أوتوهو الكونغولي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

بينما تأهل شباب البلوزداد بعد التعادل مع المصري 1-1 في مجموع المباراتين مستفيدا من قاعدة التسجيل خارج الملعب.