مدير التعاقدات في راسينج: النادي ملتزم بضم بلال عطية حتى في حالة إصابته

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 23:18

كتب : FilGoal

بلال عطية لاعب الأهلي

كشف عمر نائل مدير التعاقدات الدولية في نادي راسينج سانتاندير الإسباني عن موقف ناديه من ضم بلال عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر للشباب بعد إصابته.

وقال نائل عبر إم بي سي مصر 2: "نادي راسينج ملتزم تماما باتفاقه مع الأهلي بشأن بلال عطية والمركز الطبي في النادي جاهز تماما لاستقباله إذا كان يحتاج للعلاج هناك".

وأضاف "حتى إذا كانت إصابة بلال عطية قطع في الرباط الصليبي، نادي راسينج ملتزم تماما بضم اللاعب وعلاجه".

وأكمل "كان من المفترض أن يحضر بلال عطية ووكيله عقب المباراة التي خاضها مع الأهلي لتوقيع عقود انتقاله إلى راسينج لكن كل ذلك تأجل بسبب إصابته".

وأشار "بلال عطية بالنسبة لنا مشروع طويل الأمد ونتمسك بضمه، سيتم ضم اللاعب إعارة لمدة موسمين مع بند يتيح شراء اللاعب بعد أول موسم مع نسبة إعادة بيع للأهلي".

وأتم تصريحاته "توصلنا إلى اتفاق بنسبة 99% مع الأهلي بشأن صفقة بلال عطية".

وأعلن النادي الأهلي إصابة بلال عطية لاعب الفريق أثناء مباراة طلائع الجيش.

وأوضح الأهلي أن اللاعب تعرض لإصابة في الركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي طلائع الجيش في الدقائق الأولى من اللقاء.

وانتقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء أشعة للوقوف على حجم الإصابة.

وأقيمت مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الجمهورية وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكان عطية قريبا من الانتقال لراسينج سانتاندير في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وقضى بلال فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني خلال الفترة السابقة.

ولعب بلال عطية مع منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في قطر.

وودع المنتخب المصري كأس العالم للناشئين من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثية.

