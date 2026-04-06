شيرار: غير لطيف رؤية صلاح العظيم يعاني بهذا الشكل

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 22:12

كتب : FilGoal

عبر ألان شيرار نجم نيوكاسل السابق عن حزنه من رؤية محمد صلاح لاعب ليفربول يعاني بهذا الشكل أمام مانشستر سيتي.

وقال شيرار عبر برنامج The Rest Is Football عبر يوتيوب: "ليس من الجيد رؤية محمد صلاح يهدر ركلة جزاء، لم يكن في يومه، رؤية أحد عظماء الدوري الإنجليزي يعاني بهذا الشكل أمر غير لطيف".

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من سيتي بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس إنجلترا، وأهدر ركلة جزاء.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء حصل عليها ليفربول في الدقيقة 62.

المباراة كنت هي الأخيرة لمحمد صلاح ضد مانشستر سيتي قبل أن يغادر الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وتأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي والذي سيتم تحديد منافسه بالدور القادم عبر قرعة ستجرى فيما بعد.

