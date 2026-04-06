التعادل 12 من 14.. لا فائز من زد والمقاولون

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 22:12

كتب : FilGoal

أحمد عادل - زد

تعادل زد مع المقاولون العرب سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري ضمن مجموعة الهروب من الهبوط.

ويعد التعادل هو رقم 12 من أصل 14 مباراة لُعبت في مجموعة الهروب من الهبوط حتى الآن.

من بينها 7 مباريات انتهت بالتعادل السلبي.

ورفع زد رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري بشكل عام، والأول بمجموعة الهبوط.

بينما وصل المقاولون العرب إلى النقطة 20 في المركز الـ17، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة لفريق زد في الدقيقة 30 أهدرها محمود صابر بعدما سدد الكرة في القائم.

ويلعب زد في الجولة المقبلة ضد بتروجت، ويلعب المقاولون ضد الإسماعيلي.

المقاولون العرب زد الدوري المصري
