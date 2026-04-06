خبر في الجول - سيد معوض يرحل عن منصبه كمدرب عام لـ غزل المحلة

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 21:53

كتب : محمد جمال

سيد معوض - منتخب مصر

اقترب سيد معوض المدرب العام لنادي غزل المحلة من الرحيل عن منصبه.

وعلم FilGoal.com أن سيد معوض قد اقترب من ترك منصب المدرب العام بالنادي وقد يتم الإعلان بشكل رسمي خلال ساعات.

ويتولى علاء عبد العال تدريب الفريق.

وكان دور سيد معوض مع الفريق يرتكز على متابعة تطوير أداء اللاعبين وتحليل المباريات والإشراف على تدريبات الفريق الفنية والبدنية.

وكان غزل المحلة قد تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من مرحلة تفادي الهبوط.

وتواجد سيد معوض على دكة بدلاء غزل المحلة في مباراتين فقط.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع في مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.

غزل المحلة الدوري المصري سيد معوض
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
