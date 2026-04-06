مؤتمر رايا: لم أشعر بالإحباط لمشاركة كيبا بدلا مني أمام ساوثامبتون

أقر دافيد رايا حارس مرمى أرسنال أنه لم يشعر بأي إحباط نتيجة لعدم مشاركته في مباراة ساوثامبتون السابقة ولعب كيبا بدلا منه.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه سبورتنج لشبونة في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الحارس الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لم نعقد اجتماعا خارج الإطار المعتاد بسبب الهزيمتين أمام مانشستر سيتي وساوثامبتون، نواصل العمل بشكل طبيعي".

وأضاف "الجهاز الفني يلعب دورا كبيرا جدا بالنسبة لنا، يرفع معنوياتنا بأقصى قدر ممكن".

وأتم "لم أشعر بالإحباط للعب كيبا بدلا مني فهذا جزء من كرة القدم، المدرب يقرر من يلعب ومن لا يلعب، نحن معتادون على مثل هذه القرارات".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 15 أبريل.