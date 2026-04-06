قائمة الأهلي – استمرار غياب كامويش أمام سيراميكا.. وعودة ياسين مرعي

يستمر غياب يلسين كامويش عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

كما عاد ياسين مرعي من جديد لقائمة الأهلي بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويغيب أيضا عن القائمة أحمد نبيل "كوكا".

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – هادي رياض – محمد هاني – محمد شكري – أحمد عيد – يوسف بلعمري

الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانج – زيزو

الهجوم: تريزيجيه – محمد شريف – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – مروان عثمان – طاهر محمد