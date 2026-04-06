قائمة الأهلي – استمرار غياب كامويش أمام سيراميكا.. وعودة ياسين مرعي

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 21:40

كتب : حسام نور الدين

هدف ياسين مرعي - الأهلي ضد الإسماعيلي

يستمر غياب يلسين كامويش عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية بسبب نشر خبر غير صحيح عن وليد صلاح الدين محمود وفا حكما لمباراة سيراميكا والأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: ما يتردد عى مكافآت استثنائية لمباراة سيراميكا غير صحيح

كما عاد ياسين مرعي من جديد لقائمة الأهلي بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويغيب أيضا عن القائمة أحمد نبيل "كوكا".

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – هادي رياض – محمد هاني – محمد شكري – أحمد عيد – يوسف بلعمري

الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانج – زيزو

الهجوم: تريزيجيه – محمد شريف – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – مروان عثمان – طاهر محمد

التعادل 12 من 14.. لا فائز من زد والمقاولون خبر في الجول - سيد معوض يرحل عن منصبه مدرب عام لـ غزل المحلة الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية بسبب نشر خبر غير صحيح عن وليد صلاح الدين الزمالك يكشف عن موعد انطلاق تطبيق النادي محمود وفا حكما لمباراة سيراميكا والأهلي لا جديد في مجموعة الهبوط.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع بتروجت مصدر من الأهلي لـ في الجول: ما يتردد عى مكافآت استثنائية لمباراة سيراميكا غير صحيح الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وأشعة لتحديد مدى قوتها
شيرار: غير لطيف رؤية صلاح العظيم يعاني بهذا الشكل 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعادل 12 من 14.. لا فائز من زد والمقاولون 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - سيد معوض يرحل عن منصبه مدرب عام لـ غزل المحلة 22 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر رايا: لم أشعر بالإحباط لمشاركة كيبا بدلا مني أمام ساوثامبتون 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي – استمرار غياب كامويش أمام سيراميكا.. وعودة ياسين مرعي 35 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كومباني: كين لم يفقد إيقاع اللعب.. ونستعد لمواجهة أفضل نسخة من ريال مدريد 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية بسبب نشر خبر غير صحيح عن وليد صلاح الدين 55 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: حصلت على معلومات من جيوكيرس عن سبورتنج لشبونة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
