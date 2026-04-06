سكاي: مانشستر سيتي يمتلك خطة لتعويض رحيل بيرناردو سيلفا

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

أفادت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي يمتلك بالفعل بديلًا جاهزًا لتعويض رحيل نجمه برناردو سيلفا، في الوقت الذي ظهر فيه ناديان أوروبيان كبار كأبرز المرشحين لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُنتظر أن يغادر الدولي البرتغالي ملعب الاتحاد هذا الصيف بشكل رسمي، بعدما تأكد رحيله مجانًا مع نهاية عقده في يونيو المقبل، عقب سنوات من التكهنات حول مستقبله مع الفريق. وأكد بيب ليندرز، مساعد المدرب بيب جوارديولا، في مؤتمر صحفي مؤخرًا، أن سيلفا سيغادر خلال أسابيع قليلة، مشيرًا إلى رغبة النادي في توديعه بالشكل اللائق تقديرًا لما قدمه.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن ناديي برشلونة ويوفنتوس يتصدران سباق التعاقد مع اللاعب، في ظل إعجاب طويل الأمد بإمكانياته منذ فترة لعبه مع موناكو. ويسعى برشلونة لمواصلة سياسة التعاقدات المجانية بسبب أزمته المالية، بينما قد يلجأ يوفنتوس لضم سيلفا كبديل محتمل للاعبه كيفرين تورام، المرتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك، يواجه الناديان منافسة قوية، حيث من المتوقع أن يتلقى سيلفا عروضًا مغرية من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، في ظل خبرته الكبيرة وقدرته على اللعب في أعلى المستويات.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب قراره النهائي عقب نهاية الموسم، حيث يركز حاليًا على إنهاء مشواره مع مانشستر سيتي بأفضل طريقة ممكنة. وخلال مسيرته مع السيتي منذ انضمامه في 2017، حقق سيلفا 18 لقبًا، أبرزها دوري أبطال أوروبا و6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل 76 هدفًا وصنع 77 في 450 مباراة.

وفي ظل اقتراب رحيله، يبدو أن النادي الإنجليزي يملك بدائل جاهزة، حيث سيحصل كل من فيل فودين وتيجاني رايندرز على فرص أكبر للمشاركة.

كما يبرز اسم الموهبة النرويجية الشابة سفيري نيبان (19 عامًا)، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريق تحت 21 عامًا، وقد يكون أحد الحلول المستقبلية لتعويض رحيل سيلفا في تشكيلة الفريق.

