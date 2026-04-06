التشكيل – دي بروين في وسط نابولي.. ونكونكو يقود هجوم ميلان

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 20:16

كتب : FilGoal

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي تشكيل فريقه لمواجهة منافسه ميلان.

ويواجه نابولي خصمه ميلان بعد قليل في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتواجد كيفن دي بروين وسط ملعب نابولي وبجانبه سكوت مكتوميناي.

ويعوض البرازيلي جيوفاني غياب راسموس هويلوند بسبب مرض المفاجئ في المعدة بحسب شبكة سكاي سبورت.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: جوان جيسوس – أليسانجرو بونجيورنو – ماتياس أوليفيرا

الوسط: ميجيل جوتييريز – ستانيسلاف لوبوتكا – فرانك أنجويسا – ليوناردو سبيناتزولا

أمامهم: كيفن دي بروين – سكوت مكتوميناي

الهجوم: جيوفاني

وعلى الجانب الآخر اختار ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان تشكيل فريقه وبالدفع بمهاجمين.

ويقود كريستوفر نكونكو هجوم ميلان وبجانبه نيكلاس فولكروج.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: مايك مانيان

الدفاع: فيكايو توموري – كوني دي فينتر – ستراهينيا بافلوفيتش

الوسط: ألكسيس سالميكرس – يوسف فوفانا – لوكا مودريتش – أدريان رابيو – دافيدي بارتيزاجي

الهجوم: كريستوفر نكونكو – نيكلاس فولكروج

ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يحل ميلان ثانيا برصيد 63 نقطة.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 72 نقطة.

