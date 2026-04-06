تقرير: دي زيربي يستهدف صفقة مميزة من الدوري الإيطالي لتدعيم توتنام

وضع روبرتو دي زيربي المدير الفني لتوتنام، مدافع ساسولو طارق محارموفيتش ضمن أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي.

ويعيش توتنام وضعًا صعبًا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ17 في جدول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة فقط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الـ18.

ورغم ذلك، أكد دي زيربي استمراره مع الفريق في ملعب توتنام مهما حدث في الموسم المقبل، سواء بالبقاء أو الهبوط.

ومن المنتظر أن يشارك المدرب الإيطالي في وضع خطة الانتقالات، رغم أن ملامحها النهائية ستتحدد بناءً على القسم الذي سيلعب فيه الفريق الموسم القادم.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن محارموفيتش يُعد هدفًا مثاليًا للمدرب، خاصة مع معرفته السابقة بلاعبي الدوري الإيطالي.

ويُعد المدافع البالغ 23 عامًا، والذي وُلد في سلوفينيا ويمثل منتخب البوسنة والهرسك، من أبرز المواهب الدفاعية في الكالتشيو.

وكان اللاعب ضمن صفوف يوفنتوس بين 2021 و2025، قبل انتقاله بشكل نهائي إلى ساسولو بعد فترة إعارة.

وساهم محارموفيتش في صعود ساسولو للدوري الإيطالي، وشارك هذا الموسم في 26 مباراة بالدوري، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ليساعد فريقه على التواجد في منتصف الجدول. كما تألق دوليًا، حيث لعب 120 دقيقة كاملة في فوز منتخب بلاده على إيطاليا في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026. ويمتد عقد اللاعب مع ساسولو حتى 2031، لكن النادي قد يوافق على بيعه حال وصول عرض مناسب.

وكان ساسولو قد ضمه مقابل 5 ملايين يورو، ويطلب الآن نحو 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني)، في صفقة قد تمثل ربحًا كبيرًا للنادي الإيطالي.

ويدخل توتنام في منافسة مع أستون فيلا على ضم اللاعب، بينما حاول بورنموث التعاقد معه في يناير دون نجاح. كما يراقب يوفنتوس إمكانية استعادته، في حين أبدى إنتر ميلان اهتمامه بالتعاقد معه، وقد يتفوق على توتنام في الصفقة حال هبوط الفريق الإنجليزي.

