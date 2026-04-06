استعدادا لاستكمال الدوري.. مانشستر يونايتد يعلن قائمة اللاعبين لمعسكر أيرلندا

أعلن مانشستر يونايتد قائمته التي تضم 25 لاعبًا، لخوض معسكر تدريبي في جمهورية أيرلندا، حيث يقيم الفريق في دبلن لمدة أربعة أيام.

ولم يخض مانشستر يونايتد أي مباراة منذ تعادله 2-2 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي يوم 20 مارس، كما أن خروجه المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي وغيابه عن البطولات الأوروبية يعني عودته للمباريات يوم 13 أبريل أمام ليدز يونايتد.

وقرر النادي التوجه إلى أيرلندا لإقامة معسكر تدريبي لإعادة التركيز قبل المرحلة الحاسمة من موسم 2025-2026.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الدوري، متقدمًا بنقطة على أستون فيلا، وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي. وشهدت القائمة تواجد باتريك دورجو، رغم استمرار تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن آخر 8 مباريات للفريق في الدوري. ويخضع اللاعب لتدريبات فردية في كارينجتون، وسيسافر مع الفريق لمواصلة برنامجه التأهيلي، لكنه سيغيب عن مواجهة ليدز.

في المقابل، يغيب كل من توم هيتون وديوجو دالوت بسبب المرض، كما يغيب ماتياس دي ليخت لعدم تعافيه الكامل من إصابة طويلة في الظهر. وشهدت القائمة عودة ليساندرو مارتينيز، الذي يقترب من التعافي من إصابة في الساق، وقد يكون جاهزًا لمواجهة ليدز.

كما تواجد الثنائي برايان مبويمو وبنجامين سيسكو، رغم انسحابهما من معسكري الكاميرون وسلوفينيا خلال التوقف الدولي بسبب إصابات طفيفة.

فيما بقي كل من شيا لاسي وتشيدو أوبي في مانشستر استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي كأس الدوري الدولي تحت 21 عامًا.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير - سيني لامنس - ديرموت مي - فريد هيث.

الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا - باتريك دورجو - ليني يورو - لوك شو - أيدن هيفن - يول هيلفو.

الوسط: ماسون ماونت - برونو فيرنانديز – كاسيميرو - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - جيم ثوايتس.

الهجوم: ماثيوس كونيا - جوشوا زيركزي - أماد ديالو - برايان مبويمو - بنجامين سيسكو -فيكتور موسى.