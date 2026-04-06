سبورت: أتلتيكو مدريد يرفض مقترح برشلونة بمبادلة لاعب لضم ألفاريز

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 13:49

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

يتمسك أتلتيكو مدريد بموقفه بشأن مستقبل جوليان ألفاريز، في ظل اهتمام برشلونة بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد ألفاريز الهدف الأول لبرشلونة لتدعيم خط الهجوم، لكن الصفقة تبدو معقدة بسبب الأوضاع المالية للنادي الكتالوني.

ووفقا لصحيفة سبورت يدرس برشلونة تقديم عرض يتضمن لاعبا بالإضافة إلى مقابل مالي لتقليل تكلفة الصفقة، إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد ترفض هذا المقترح.

أخبار متعلقة:
وأوضحت التقارير أن أتلتيكو مدريد لا ينوي بيع اللاعب، وفي حال الموافقة على رحيله، فلن يتم ذلك إلا مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو.

ويضع هذا الموقف برشلونة في أزمة، خاصة مع حاجته لتدعيم أكثر من مركز خلال الميركاتو.

وبدأ النادي الكتالوني في دراسة بدائل هجومية، أبرزها فيكتور أوسيمين، الذي يبدو خيارا أسهل نسبيا من الناحية المالية.

ومن المنتظر أن تتضح استراتيجية برشلونة خلال الفترة المقبلة، مع صعوبة إتمام صفقة ألفاريز في الوقت الحالي.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد برشلونة جوليان ألفاريز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526640/سبورت-أتلتيكو-مدريد-يرفض-مقترح-برشلونة-بمبادلة-لاعب-لضم-ألفاريز