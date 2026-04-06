وزير الرياضة الكونغولي: يجب أن يبكي كريستيانو رونالدو بعد مواجهتنا بكأس العالم

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 13:17

كتب : FilGoal

رفع ديدييه بوديمبو وزير الرياضة الكونغولي راية التحدي قبل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى النهائيات من خلال نهائي الملحق القاري الذي أُقيم في جوادالاخارا بالمكسيك، حيث فاز على جامايكا بنتيجة 1-0.

وقال بوديمبو أثناء الاحتفال بتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية: "يجب على كريستيانو رونالدو أن يبكي عندما يواجه الكونغو الديمقراطية".

هذه الكلمات قوبلت بتصفيق وهتافات الجماهير الحاضرة.

ويفتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في كأس العالم بمواجهة البرتغال يوم 17 يونيو المقبل.

إلى ذلك، قررت الرئاسة الكونغولية منح منزل وسيارة لكل لاعب في منتخب الكونغو الديمقراطية بعد نجاحهم في التأهل لكأس العالم 2026

واستقبل فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئيس الجمهورية منتخب الفهود في قصر الشعب.

وأفادت الرئاسة الكونغولية في بيان: "بهذه المناسبة السعيدة، أعلن رئيس الدولة عن سلسلة من المكافآت للاعبين، من بينها منح منزل وسيارة لكل لاعب من المنتخب".

واحتشدت الجماهير الكونغولية في العاصمة كينشاسا لاستقبال بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية بعد عودتها من المكسيك وضمان التأهل لكأس العالم.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 52 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

ونقلت حافلة مفتوحة بعثة المنتخب الكونغولي من المطار إلى شوارع كينشاسا وسط استقبال شعبي حاشد.

وأكمل منتخب الكونغو الديمقراطية عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب المنتخب الإفريقي في المجموعة 11 رفقة كل من: البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

