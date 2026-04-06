تقرير: برشلونة يستعيد دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

يترقب برشلونة عودة فرينكي دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني برشلونة من أزمة في خط الوسط، حيث لا يتواجد في الجاهزية الكاملة سوى بيدري ومارك كاسادو، بينما لم يصبح جافي جاهزا لبدء المباريات.

وتفاقمت الأزمة بعد إصابة مارك بيرنال في الكاحل خلال مواجهة الفريق الأخيرة، ما قد يبعده عن مباراتي أتلتيكو.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن دي يونج اقترب من العودة، إذ من المنتظر أن ينتظم في التدريبات خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لحصوله على التصريح الطبي.

وتعرض اللاعب لإصابة عضلية في فبراير الماضي، أبعدته لعدة أسابيع، قبل أن يصبح الآن قريبا من العودة.

ويأمل الجهاز الفني في تجهيزه للمشاركة في مباراة إسبانيول، على أن يكون خيارا متاحا في مواجهة الإياب أمام أتلتيكو.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.