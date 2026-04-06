تقرير: برشلونة يستعيد دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 13:10

كتب : FilGoal

يترقب برشلونة عودة فرينكي دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني برشلونة من أزمة في خط الوسط، حيث لا يتواجد في الجاهزية الكاملة سوى بيدري ومارك كاسادو، بينما لم يصبح جافي جاهزا لبدء المباريات.

وتفاقمت الأزمة بعد إصابة مارك بيرنال في الكاحل خلال مواجهة الفريق الأخيرة، ما قد يبعده عن مباراتي أتلتيكو.

أخبار متعلقة:
سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بخلاف باستوني.. برشلونة يستهدف مدافعا جديدا من الدوري الإيطالي سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم برشلونة يوضح إصابة بيرنال وأراوخو

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن دي يونج اقترب من العودة، إذ من المنتظر أن ينتظم في التدريبات خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لحصوله على التصريح الطبي.

وتعرض اللاعب لإصابة عضلية في فبراير الماضي، أبعدته لعدة أسابيع، قبل أن يصبح الآن قريبا من العودة.

ويأمل الجهاز الفني في تجهيزه للمشاركة في مباراة إسبانيول، على أن يكون خيارا متاحا في مواجهة الإياب أمام أتلتيكو.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

نرشح لكم
مؤتمر فينيسيوس: آمل أن يواصل يامال النضال معي.. وبايرن يضم تشكيل ضخم من اللاعبين سبورت: أتلتيكو مدريد يرفض مقترح برشلونة بمبادلة لاعب لضم ألفاريز ليكيب: ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن كامافينجا "توفير 100 مليون إسترليني وبيع 8 لاعبين".. تقرير إنجليزي يكشف خطة مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق بيلد: بايرن يختار بديل نوير مواعيد مباريات الإثنين 6 أبريل 2026.. مواجهتان في الدوري وقمة إيطالية إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين
مؤتمر فينيسيوس: آمل أن يواصل يامال النضال معي.. وبايرن يضم تشكيل ضخم من اللاعبين 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية 24 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من المقاولون لـ في الجول: أسوة بالزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأخير على ملعب مباراة سيراميكا 40 دقيقة | الدوري المصري
منتخب العراق يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم 48 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: أتلتيكو مدريد يرفض مقترح برشلونة بمبادلة لاعب لضم ألفاريز 51 دقيقة | الدوري الإسباني
ليكيب: ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن كامافينجا ساعة | الدوري الإسباني
تنس طاولة - بعد إنجاز كأس العالم.. هنا جودة تتقدم 4 مراكز في التصنيف العالمي ساعة | رياضة نسائية
وزير الرياضة الكونغولي: يجب أن يبكي كريستيانو رونالدو بعد مواجهتنا بكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
