لويز: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 12:37

كتب : FilGoal

تحدث البرازيلي فيليبي لويز نجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق، عن الفترة التي قضاها رفقة محمد صلاح في ستامفورد بريدج.

وتزاول الثنائي صلاح ولويز في صفوف تشيلسي لمدة 6 أشهر.

وانضم صلاح لتشيلسي قادما من بازل في يناير 2014، فيما لعب فيليبي لويز ضمن صفوف تشيلسي موسم 2014 - 2015 بعد قدومه من أتلتيكو مدريد.

وقال لويز في تصريحات لموقع Givemesport: "صلاح كان مثل ليونيل ميسي في تدريبات تشيلسي."

وأضاف "لقد فزت بالدوري مع مورينيو، لكنه لم يستخرج أفضل ما لدي، تماماً كما لم يفعل مع صلاح."

وأكمل "عندما ذهب صلاح إلى فيورنتينا، سألته: 'لماذا تذهب يا مو؟ هذا تشيلسي، فكان رده "أحتاج أن ألعب."

وانضم صلاح إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة من تشيلسي في يناير 2015.

وتابع الظهير الأيسر السابق للبلوز "لم يكن يسعى صلاح وراء المال أو الفوز بالجوائز، بل كان يسعى لإثبات قدرته على اللعب."

وأكد "في التدريبات كان مثل ميسي، حقاً مثل ميسي، اسأل أي شخص."

وتوج لويز مع تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 2014 - 2015 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

واعتزل لويز كرة القدم في يناير 2024.

وقاد لويز فريق فلامنجو البرازيلي بدءًا من صيف 2024 قبل أن تتم إقالته الشهر الماضي.

