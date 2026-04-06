"توفير 100 مليون إسترليني وبيع 8 لاعبين".. تقرير إنجليزي يكشف خطة مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن خطة السير جيم راتكليف المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، لإعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

وصحح مانشستر يونايتد من موقفه بعد تعيين مايكل كاريك مدربا للفريق.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة قبل 7 جولات من النهاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتكليف يستهدف الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعبي الفريق.

وسيغادر 8 لاعبين على الأقل في نهاية الموسم.

وأوضح التقرير، أن مانشستر يونايتد سيستغني عن مانويل أوجارتي، وجوشوا زيركزي، وأندريه أونانا، وراسموس هويلوند، وماركوس راشفورد.

كما سيتخلى عن كاسيميرو وجادون سانشو، وتيريل مالاسيا في صفقات انتقال حر، ليوفر أجورهم لإعادة استثمارها في بناء الفريق.

وبحسب ذا صن، يتطلع مانشستر يونايتد للحصول على 64 مليون جنيه إسترليني من تحويل إعارة راشفورد وهويلوند لبرشلونة ونابولي، إلى انتقال دائم.

كما رصد يونايتد 19 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن أندريه أونانا حارس المرمى، بشكل دائم.

وأعار مانشستر يونايتد حارسه الكاميروني إلى طرابزون سبور التركي.

فيما كشفت الصحيفة عن خسارة متوقعة للنادي في عملية بيع الثنائي مانويل أوجارتي، وجوشوا زيركزي.

وضم يونايتد أوجارتي قادما من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وزيركزي من بولونيا الإيطاليا مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

كما سيتخلى يونايتد عن كاسيميرو ليوفر الراتب الضخم الذي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ووضعت إدارة مانشستر يونايتد، إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست كأولوية في فترة الانتقال الصيفية المقبلة.

وسيشهد الميركاتو القادم صراعا بين الأندية الإنجليزي لضم أندرسون بعد انضمامه لمنتخب إنجلترا واحتمالية مشاركته في كأس العالم 2026.

ويأمل مانشستر سيتي في الحصول على خدمات إليوت أندرسون لتعويض رحيل برناردو سيلفا، قائد الفريق.