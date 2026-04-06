"توفير 100 مليون إسترليني وبيع 8 لاعبين".. تقرير إنجليزي يكشف خطة مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 12:03

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن خطة السير جيم راتكليف المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، لإعادة بناء الفريق في الموسم المقبل.

وصحح مانشستر يونايتد من موقفه بعد تعيين مايكل كاريك مدربا للفريق.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة قبل 7 جولات من النهاية.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر يونايتد يستعد لصيف حافل من الراحلين

وأشارت الصحيفة إلى أن راتكليف يستهدف الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعبي الفريق.

وسيغادر 8 لاعبين على الأقل في نهاية الموسم.

وأوضح التقرير، أن مانشستر يونايتد سيستغني عن مانويل أوجارتي، وجوشوا زيركزي، وأندريه أونانا، وراسموس هويلوند، وماركوس راشفورد.

كما سيتخلى عن كاسيميرو وجادون سانشو، وتيريل مالاسيا في صفقات انتقال حر، ليوفر أجورهم لإعادة استثمارها في بناء الفريق.

وبحسب ذا صن، يتطلع مانشستر يونايتد للحصول على 64 مليون جنيه إسترليني من تحويل إعارة راشفورد وهويلوند لبرشلونة ونابولي، إلى انتقال دائم.

كما رصد يونايتد 19 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن أندريه أونانا حارس المرمى، بشكل دائم.

وأعار مانشستر يونايتد حارسه الكاميروني إلى طرابزون سبور التركي.

فيما كشفت الصحيفة عن خسارة متوقعة للنادي في عملية بيع الثنائي مانويل أوجارتي، وجوشوا زيركزي.

وضم يونايتد أوجارتي قادما من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وزيركزي من بولونيا الإيطاليا مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

كما سيتخلى يونايتد عن كاسيميرو ليوفر الراتب الضخم الذي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ووضعت إدارة مانشستر يونايتد، إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست كأولوية في فترة الانتقال الصيفية المقبلة.

وسيشهد الميركاتو القادم صراعا بين الأندية الإنجليزي لضم أندرسون بعد انضمامه لمنتخب إنجلترا واحتمالية مشاركته في كأس العالم 2026.

ويأمل مانشستر سيتي في الحصول على خدمات إليوت أندرسون لتعويض رحيل برناردو سيلفا، قائد الفريق.

لويز: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه
يوسف النصيري جاهز لمواجهة نيوم 8 دقيقة | سعودي في الجول
لمصلحة يوفنتوس.. كومو يتعادل أمام أودينيزي ليشعل صراع التأهل لدوري الأبطال 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مبابي: لاعب الوسط أصعب مركز في كرة القدم.. والدفاع الأسهل 36 دقيقة | الدوري الإسباني
هاري كين في قائمة بايرن لمواجهة ريال مدريد 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أربيلوا: ريال مدريد لديه سيناريو واحد.. ولست بحاجة لتحذير اللاعبين قبل مواجهة بايرن 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فينيسيوس: آمل أن يواصل يامال النضال معي.. وبايرن يضم تشكيل ضخم من اللاعبين ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من المقاولون لـ في الجول: أسوة بالزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأخير على ملعب مباراة سيراميكا ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
