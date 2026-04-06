رسالة شكر من إسلام عيسى

وجّه إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا رسالة شكر لمن دعمه عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض إسلام عيسى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مصر ضد إسبانيا الودية. (طالع التفاصيل)

وقال لاعب سيراميكا كليوباترا عبر أون سبورت: "أشكر كل من دعمني، الدعم المعنوي أهم بالنسبة لي هذه الفترة، وحب الناس بالدنيا كلها".

أول رسالة من إسلام عيسى بعد إصابته في مباراة مصر وإسبانيا ⚽️واللاعب في طريقه لألمانيا لإجراء الجراحة

وسبق أن قال نائب رئيس اتحاد الكرة عبر قناة النهار: "اتحاد الكرة سيتحمل تكاليف علاج إسلام عيسى وسيسافر إلى ألمانيا خلال أيام رفقة محمد أبو العلا أو مصطفى صدقي طبيبا المنتخب، وحسام حسن حزين على إصابته بشكل غير عادي".

وأوضح منتخب مصر أن الأشعة التي خضع لها إسلام عيسي أثبتت إصابته بقطع بالرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسري، عقب توجه اللاعب مباشرة لإجراء الأشعة بعد وصول بعثة منتخب مصر صباح اليوم قادمة من إسبانيا.

وشارك إسلام عيسى أساسيا في مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الوديتين خلال توقف مارس.

ولعب جناح المنتخب 58 دقيقة أمام السعودية، ونجح في إحراز الهدف الأول.

كما شارك 68 دقيقة أمام إسبانيا قبل خروجه للإصابة.

وبذلك تأكد غياب إسلام عيسى عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

ويتواجد المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.