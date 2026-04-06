مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 00:41

كتب : FilGoal

أعلن بيب لينيدرز المدرب المساعد لـ مانشستر سيتي رحيل برناردو سيلفا عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وسبق أن كشف موقع "كوت أوفسايد" عن قرار برناردو سيلفا بالرحيل بعد نهاية عقده بنهاية موسم 2025-2026. (طالع التفاصيل)

وقال لينيدرز خلال المؤتمر الصحفي: "آمل أن يستمتع برناردو سيلفا بالأشهر الأخيرة، يتبقى له 6 أسابيع، وسيحظى بوداعية رائعة وهو يستحق ذلك بالفعل".

وأضاف "لا يمكن على الإطلاق تعويض لاعب بمثل مواصفات برناردو سيلفا، لأنه لاعب فريد بفضل الطريقة التي يتحكم بها في المباراة، وطريقة تحركه واستلام الكرة وقيادة الفريق ورؤية الأمور".

وأردف "لا يمكنك البحث عن بديل للاعب بمثله، سنحتاج للبحث عن لاعب يتطور مع الفريق ومناسب لتشكيل الفريق".

وواصل "نأمل بفضل أكاديمية النادي واللاعبين الشباب الذين تعاقدنا معهم بأن يتقدموا خطوة جيدة في خط الوسط".

وتابع "لكن الأهم هو بقاء اللاعبين المخضرمين لفترة طويلة، وأن يظلوا حاضرين، وأن تبقى الركيزة الأساسية للفريق، وأن يكون هناك من حولهم يمكن الاعتماد عليه".

وأتم "لكن الأمر سيكون صعبا، لأنه كما قلت، في المباراة، عندما لا يلعب، سترون مدى افتقادنا له. وهذه مباراة واحدة فقط. تخيلوا موسما كاملا؟ لكن لكل قصة نهاية، حتى لو كانت جيدة".

وانضم برناردو إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو في صيف 2017.

ويحظى سيلفا صاحب الـ 31 عاما، باهتمام من الدوري الأمريكي وخاصة نادي لوس أنجلوس، والدوري السعودي

وفي أوروبا، تظهر في الصورة أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس ونابولي، حيث تم استطلاع أراء تلك الأندية لمعرفة مدى اهتمامها، وفقا للتقرير.

ولعب برنارد سيلفا 449 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 76 هدفا، وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج سيلفا مع مانشستر سيتي ببطولات، الدوري الإنجليزي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة لكل بطولة.

و5 بطولات لكأس الرابطة، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لبطولة درع المجتمع.

