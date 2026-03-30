تقرير: برناردو سيلفا أبلغ مانشستر سيتي برحيله مع نهاية الموسم

أبلغ البرتغالي برناردو سيلفا إدارة مانشستر سيتي برحيله مع نهاية الموسم الجاري.

وكشف موقع "كوت أوفسايد" عن قرار برناردو سيلفا بالرحيل بعد نهاية عقده بنهاية موسم 2025 - 2026.

وأشار الموقع إلى أن برناردو جمعته جلسة مع مسؤولي مانشستر سيتي، أخبرهم خلالها بعدم استكمال مسيرته مع النادي والاكتفاء بما قدمه.

وانضم برناردو إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو في صيف 2017.

ولم يعلن مانشستر سيتي بعد أي قرار رسمي بشأن برناردو سيلفا.

ولم يكشف التقرير عن الوجهة المقبلة لبرناردو سيلفا، فيما يقوم وكلاؤه بمناقشة الخيارات المتاحة أمام النجم البرتغالي.

ويحظى سيلفا صاحب الـ 31 عاما، باهتمام من الدوري الأمريكي وخاصة نادي لوس أنجلوس، والدوري السعودي

وفي أوروبا، تظهر في الصورة أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس ونابولي، حيث تم استطلاع أراء تلك الأندية لمعرفة مدى اهتمامها، وفقا للتقرير.

ولعب برنارد سيلفا 449 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 76 هدفا، وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج سيلفا مع مانشستر سيتي ببطولات، الدوري الإنجليزي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة لكل بطولة.

و5 بطولات لكأس الرابطة، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لبطولة درع المجتمع.