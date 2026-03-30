تقرير: برناردو سيلفا أبلغ مانشستر سيتي برحيله مع نهاية الموسم

الإثنين، 30 مارس 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

أبلغ البرتغالي برناردو سيلفا إدارة مانشستر سيتي برحيله مع نهاية الموسم الجاري.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكشف موقع "كوت أوفسايد" عن قرار برناردو سيلفا بالرحيل بعد نهاية عقده بنهاية موسم 2025 - 2026.

وأشار الموقع إلى أن برناردو جمعته جلسة مع مسؤولي مانشستر سيتي، أخبرهم خلالها بعدم استكمال مسيرته مع النادي والاكتفاء بما قدمه.

تقرير: مانشستر سيتي مستعد لتقديم بعض اللاعبين لضم تونالي أورايلي: فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة ضربة موجعة لـ أرسنال الذهبية الأولى لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال

وانضم برناردو إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو في صيف 2017.

ولم يعلن مانشستر سيتي بعد أي قرار رسمي بشأن برناردو سيلفا.

ولم يكشف التقرير عن الوجهة المقبلة لبرناردو سيلفا، فيما يقوم وكلاؤه بمناقشة الخيارات المتاحة أمام النجم البرتغالي.

ويحظى سيلفا صاحب الـ 31 عاما، باهتمام من الدوري الأمريكي وخاصة نادي لوس أنجلوس، والدوري السعودي

وفي أوروبا، تظهر في الصورة أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس ونابولي، حيث تم استطلاع أراء تلك الأندية لمعرفة مدى اهتمامها، وفقا للتقرير.

ولعب برنارد سيلفا 449 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 76 هدفا، وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج سيلفا مع مانشستر سيتي ببطولات، الدوري الإنجليزي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة لكل بطولة.

و5 بطولات لكأس الرابطة، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لبطولة درع المجتمع.

مانشستر سيتي برناردو سيلفا
تليجراف: توتنام يفاوض دي زيربي من أجل تدريبه تقرير: أرسنال يتصدر سباق التعاقد مع عملاق كلوب بروج صن: بسبب موقفه في تشيلسي.. بالمر لا يمانع الانتقال إلى مانشستر يونايتد تقرير: مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل نجم وست هام لضمه في الصيف رومانو: بسبب برشلونة.. ليفربول قد يتلقى ضربة دفاعية مزدوجة في الصيف تقرير: ترافورد يقترب من الانضمام إلى نيوكاسل توتنام يعلن إقالة تودور كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ
مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب 6 دقيقة | منتخب مصر
مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية 12 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كرة سلة - الأهلي (4)-(4) المصرية للاتصالات.. الفترة الأولى 14 دقيقة | كرة سلة
ثلاثي برشلونة يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو مدريد 22 دقيقة | الدوري الإسباني
أبو زهرة: الاتفاق على إجراء 8 تبديلات خلال مباراة مصر وإسبانيا.. وغياب الـ VAR 52 دقيقة | منتخب مصر
لوكاكو يوضح موقفه من الغياب عن نابولي بدون إذن ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل منتخب الناشئين - دانيال تامر يقود هجوم مصر أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا ساعة | منتخب مصر
توخيل: اللاعبون بحاجة إلى راحة ولا يمكن مقارنتنا بـ فرنسا.. وهذا موقف ساكا ورايس ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله 4 خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين
