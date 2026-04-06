تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 00:31

كتب : ذكاء اصطناعي

أصبح مانشستر يونايتد في وضع مميز للتعاقد مع أمادو أونانا لاعب أستون فيلا خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع فوتوبل إنسايدر، هناك اعتقاد متزايد بأن أونانا قد يكون من بين اللاعبين المرشحين للبيع مقابل مبلغ كبير.

ورغم تمسك أستون فيلا بعناصره الأساسية، فإن عرضًا ماليًا ضخمًا قد يدفعه لإعادة النظر، خاصة في ظل القيود المالية التي يواجهها النادي.

ويقود الفريق المدرب أوناي إيمري، الذي يقترب من قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن قد يضطر لبيع بعض اللاعبين قبل تدعيم الصفوف.

ومن المعروف أن يونايتد يخطط لتدعيم خط الوسط، مع توقعات بإبرام أكثر من صفقة في هذا المركز.

ومن المنتظر أن يغادر كاسيميرو بنهاية عقده، كما قد يسعى النادي للتخلي عن مانويل أوجارتي بعد فترة لم ترقَ للتوقعات.

ويرتبط النادي، صاحب الـ20 لقبًا في الدوري الإنجليزي، بعدة أسماء، وقد يحصل على دفعة مالية حال تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويُعد أونانا من أبرز الأسماء المطروحة على قائمة اهتمامات النادي، في ظل احتمالية تعرض أستون فيلا لضغوط للموافقة على بيعه.

وكان أونانا قد انضم إلى أستون فيلا قادمًا من إيفرتون مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني في 2024، ونجح سريعًا في فرض نفسه كعنصر مهم في الفريق.

وشارك اللاعب البلجيكي في 19 مباراة بالدوري هذا الموسم، سجل خلالها هدفين، ومن المتوقع أن يطلب أستون فيلا مبلغًا كبيرًا للتخلي عنه.

كما يرتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ساندرو تونالي، إلى جانب إليوت أندرسون كخيارات أخرى لتدعيم خط الوسط.

تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
