تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 00:04

كتب : ذكاء اصطناعي

كاستيلو لوكيبا لاعب لايبزج

تلقى أرسنال دفعة قوية في سوق الانتقالات، بعد تقارير تشير إلى اقتراب كاستيلو لوكيبا من الرحيل عن لايبزج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المدافع الفرنسي قد انضم إلى لايبزج في 2023، ونجح منذ ذلك الحين في فرض نفسه كأحد أبرز مدافعي الدوري الألماني، ما جذب اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وشارك اللاعب الدولي الفرنسي في 23 مباراة بالدوري هذا الموسم، بدأ 22 منها أساسيًا، وسجل هدفًا واحدًا، وقدم مستويات لافتة.

ويرتبط أرسنال بقوة بالتعاقد مع اللاعب البالغ 23 عامًا، لكنه سيواجه منافسة من مانشستر يونايتد.

ورغم امتلاك الفريق اللندني خط دفاع قوي، فإن إدارة النادي تسعى لتعزيز الجودة والعمق، ويُعد لوكيبا خيارًا مناسبًا لذلك.

ويمتد عقد اللاعب مع لايبزج حتى 2029، لكن النادي الألماني قد يوافق على بيعه حال وصول عرض مناسب.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة، بينما لا يمانع لايبزج رحيله.

وأشار رومانو إلى أن لوكيبا يمتلك شرطًا جزائيًا يُقدر بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية تفاوض النادي على سعر أقل.

كما تابع كشافو أرسنال اللاعب عن قرب هذا الموسم، وقدموا تقييمات إيجابية للغاية بشأن مستواه، وهو ما يعزز فرص إتمام الصفقة.

وقد يستفيد أرسنال أيضًا من استعداد لايبزج للتفاوض على السعر، ما يزيد من احتمالية التوصل لاتفاق.

وكان بايرن ميونخ مهتمًا بضم اللاعب، لكن الصفقة تبدو غير مرجحة حاليًا بعد تجديد عقد دايوت أوباميكانو لفترة طويلة.

ورغم أن لوكيبا قد لا يضمن مكانًا أساسيًا فورًا في تشكيل أرسنال بوجود جابرييل ماجالهايس وويليام ساليبا، فإن إمكانياته تجعله إضافة قوية ومميزة للفريق.

أرسنال لايبزج لوكيبا
