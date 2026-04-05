الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش

الأحد، 05 أبريل 2026 - 23:53

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن نادي الإسماعيلي تقدمه باحتجاج رسمي بشأن أحداث مباراة الفريق ضد طلائع الجيش في الجولة الثانية من مرحلة تفادي الهبوط.

وأدار محمود بسيوني اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في استاد الإسماعيلية.

وجاء بيان النادي

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أنها ستتقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بشأن أحداث مباراة اليوم، بسبب قرارات تحكيمية كانت كفيلة بحرمان الفريق من نقاط اللقاء.

وشدد أعضاء اللجنة على أنهم لن يتهاونوا في حق النادي الإسماعيلي الذي عانى من القرارات التحكيمية في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن اللجنة لن تدخر جهدا في الحفاظ على حقوق النادي على كافة الأصعدة.

في الدقيقة 88 سجل عبد الكريم مصطفى هدفا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

وانتظر كل من في استاد الإسماعيلية لمدة 7 دقائق من أجل قرار تقنية الفيديو، التي أيدت صحة قرار الحكم المساعد.

وفي الدقيقة 90+8 احتسب الحكم ركلة جزاء لطلائع الجيش بداعي وجود لمسة يد على مدافع الدراويش.

وبعد 3 دقائق ألغى قراره عقب مطالعة تقنية الفيديو ليطلق صافرة النهاية في الدقيقة 90+15 بتعادل سلبي بين الفريقين.

التعادل أبقى الإسماعيلي في المركز الـ 21 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري طلائع الجيش
