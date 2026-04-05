تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول

أفاد الصحفي جيسون بيرت أن ليفربول قد يكون على أعتاب تغييرات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وتتزايد الضغوط على أرني سلوت بعد تلقي الفريق الهزيمة رقم 15 هذا الموسم، عقب الخسارة الثقيلة 4-0 أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتُعد هذه الحصيلة الأسوأ للفريق من حيث عدد الهزائم منذ موسم 2014-2015 تحت قيادة بريندان رودجرز، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في المستوى.

ورغم تأكيد سلوت علنًا على تمسك إدارة النادي به واستمراره في التخطيط للموسم الجديد، فإن صبر الإدارة قد يبدأ في النفاد.

وأشار بيرت إلى أن ليفربول سيستمر مع المدرب حتى نهاية الموسم، لكن الصيف قد يشهد تغييرات واسعة سواء على مستوى الجهاز الفني أو الإدارة أو قائمة اللاعبين.

وبحسب الصحفي في تليجراف، فإن سلوت يدرك أن الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قد يُكلفه منصبه.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 31 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا، ما يُعقد فرصه في التأهل لدوري الأبطال.

وقال بيرت في تصريحات عبر سكاي سبورتس: "هذا يجعلني أعتقد أننا مقبلون على نوع من التغيير. قد يكون على مستوى الإدارة أو الجهاز الفني، وكذلك داخل الملعب سيكون هناك الكثير من التغييرات. هناك الكثير على المحك حاليًا بالنسبة لليفربول، وأعتقد أن سلوت يتعرض لضغوط كبيرة، وعليه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات في الدوري، ما زاد من القلق بشأن عقلية الفريق.

ورغم النتائج السلبية مؤخرًا، فإن إنجازات سلوت، وعلى رأسها قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، قد تمنحه فرصة لاستكمال الموسم وتنفيذ رؤيته.

وينتظر الفريق مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث قد يؤدي الخروج المبكر إلى زيادة الضغوط على المدرب الهولندي.

وقد يكون من المنطقي استمرار سلوت حتى نهاية الموسم، قبل إعادة تقييم الموقف في الصيف، خاصة مع طرح اسم تشابي ألونسو كأحد المرشحين المحتملين لخلافته.

وفي النهاية، يحتاج ليفربول إلى إنهاء قوي للموسم محليًا وأوروبيًا لاستعادة الثقة في قدرة سلوت على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

