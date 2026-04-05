تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة

تعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الثانية من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

ويعد ذلك التعادل الثاني للدراويش في المرحلة الأخيرة من المسابقة بعد التعادل السلبي مع حرس الحدود.

وانتظر الفريقان حتى الدقيقة 88 من أجل أن تشتعل الأمور.

في الدقيقة 88 سجل عبد الكريم مصطفى هدفا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

وانتظر كل من في استاد الإسماعيلية لمدة 7 دقائق من أجل قرار تقنية الفيديو، التي أيدت صحة قرار الحكم المساعد.

وفي الدقيقة 90+8 احتسب الحكم ركلة جزاء لطلائع الجيش بداعي وجود لمسة يد على مدافع الدراويش.

وبعد 3 دقائق ألغى قراره عقب مطالعة تقنية الفيديو ليطلق صافرة النهاية في الدقيقة 90+15 بتعادل سلبي بين الفريقين.

التعادل أبقى الإسماعيلي في المركز الـ 21 وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

فيما ظل طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.