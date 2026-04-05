الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز

واصل مصطفى محمد غيابه عن فريقه نانت الفرنسي للمباراة الثانية على التوالي، وذلك في التعادل مع ميتز في الجولة 28 من المسابقة.

ولم يشارك مصطفى محمد في المباراة وظل على مقاعد البدلاء.

التعادل رفع رصيد نانت إلى النقطة 18 في المركز الـ19 وقبل الأخير، ووصل ميتز إلى النقطة 15 في المركز الأخير.

وشارك مصطفى محمد مع نانت في الدوري هذا الموسم 19 مباراة، منها 10 مباريات بشكل أساسي.

كما سجل مصطفى محمد 3 أهداف مع فريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتواجد مصطفى محمد مع منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي وشارك أمام السعودية، بينما غاب عن مباراة إسبانيا.