الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز

الأحد، 05 أبريل 2026 - 22:49

كتب : FilGoal

واصل مصطفى محمد غيابه عن فريقه نانت الفرنسي للمباراة الثانية على التوالي، وذلك في التعادل مع ميتز في الجولة 28 من المسابقة.

ولم يشارك مصطفى محمد في المباراة وظل على مقاعد البدلاء.

التعادل رفع رصيد نانت إلى النقطة 18 في المركز الـ19 وقبل الأخير، ووصل ميتز إلى النقطة 15 في المركز الأخير.

أخبار متعلقة:
سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية

وشارك مصطفى محمد مع نانت في الدوري هذا الموسم 19 مباراة، منها 10 مباريات بشكل أساسي.

كما سجل مصطفى محمد 3 أهداف مع فريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتواجد مصطفى محمد مع منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي وشارك أمام السعودية، بينما غاب عن مباراة إسبانيا.

نرشح لكم
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 6 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 6 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 6 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
