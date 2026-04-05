قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز

الأحد، 05 أبريل 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

نيكو أورايلي - مانشستر سيتي - أرسنال

أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" عن مواجهات متوازنة في نصف نهائي البطولة.

ويلعب مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش ضد ساوثامبتون الذي أقصى أرسنال من البطولة.

بينما يلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد.

وكان مانشستر سيتي أقصى ليفربول من ربع النهائي بعد الفوز عليه برباعية دون رد.

وفاز تشيلسي على بورت فايل، بينما تغلب ساوثامبتون على أرسنال. وليدز فاز على وست هام يونايتد بركلات الترجيح.

وتقام المباريات يومي السبت والأحد 25 و26 من شهر أبريل الجاري على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

مانشستر سيتي تشيلسي كأس الرابطة
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526598/قرعة-كأس-الرابطة-الإنجليزية-مانشستر-سيتي-في-مواجهة-ساوثامبتون-وتشيلسي-مع-ليدز