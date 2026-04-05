قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز
الأحد، 05 أبريل 2026 - 21:21
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" عن مواجهات متوازنة في نصف نهائي البطولة.
ويلعب مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش ضد ساوثامبتون الذي أقصى أرسنال من البطولة.
بينما يلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد.
وكان مانشستر سيتي أقصى ليفربول من ربع النهائي بعد الفوز عليه برباعية دون رد.
وفاز تشيلسي على بورت فايل، بينما تغلب ساوثامبتون على أرسنال. وليدز فاز على وست هام يونايتد بركلات الترجيح.
وتقام المباريات يومي السبت والأحد 25 و26 من شهر أبريل الجاري على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.
نرشح لكم
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول جيهي: هذا كل ما كنت أريده عند انتقالي إلى مانشستر سيتي
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري