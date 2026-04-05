أكثر فريق يسجل في شباكه.. ناصر منسي يحرز ثنائية في المصري

سجل ناصر منسي لاعب الزمالك ثنائية في المصري خلال المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري.

وأحرز منسي الهدف الأول له في الدقيقة 44 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من أحمد فتوح.

الزمالك يتقدم بالهدف الثاني

واستطاع منسي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد تسديدة رائهعة من خارج منطقة الجزاء.

وأصبح المصري أكثر فريق يسجل في شباكه ناصر منسي برصيد 7 أهداف خلال 17 مباراة بالتساوي مع إنبي 7 أهداف.

ووصل منسي لهدفه الثامن مع الزمالك في جميع البطولات الموسم الحالي.

وتمكن منسي من تسجيل الهدف السادس خلال بطولة الدوري في الموسم الجاري.

ويعد هذا الهدف هو الثالث الذي يصنعه فتوح إلى ناصر منسي خلال الموسم الجاري بعد الصناعة الأولى في المباراة حرس الحدود الوثانية ضد الاتحاد السكندري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بينما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.