أكثر فريق يسجل في شباكه.. ناصر منسي يحرز ثنائية في المصري

الأحد، 05 أبريل 2026 - 21:16

كتب : محمد رؤوف

ناصر منسي - الزمالك - أحمد فتوح

سجل ناصر منسي لاعب الزمالك ثنائية في المصري خلال المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري.

وأحرز منسي الهدف الأول له في الدقيقة 44 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من أحمد فتوح.

كرة سلة – القمة تأكدت.. الزمالك يهزم الشمس ويتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة الأهلي مصدر من الزمالك لـ في الجول: شيكو بانزا متواجد بمصر بشكل طبيعي.. وهذا موقفه كرة سلة – قمة محتملة ضد الزمالك؟ الأهلي يهزم بتروجت ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر كرة يد – الأهلي يتعادل مع الشمس.. والزمالك يخسر من سموحة في دوري السيدات

واستطاع منسي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد تسديدة رائهعة من خارج منطقة الجزاء.

وأصبح المصري أكثر فريق يسجل في شباكه ناصر منسي برصيد 7 أهداف خلال 17 مباراة بالتساوي مع إنبي 7 أهداف.

ووصل منسي لهدفه الثامن مع الزمالك في جميع البطولات الموسم الحالي.

وتمكن منسي من تسجيل الهدف السادس خلال بطولة الدوري في الموسم الجاري.

ويعد هذا الهدف هو الثالث الذي يصنعه فتوح إلى ناصر منسي خلال الموسم الجاري بعد الصناعة الأولى في المباراة حرس الحدود الوثانية ضد الاتحاد السكندري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بينما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
