كورييري ديلا سيرا: جاتوزو يتنازل عن مستحقاته قبل الرحيل من تدريب إيطاليا

تنازل جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا عن مستحقاته المتبقية قبل الرحيل بعد فشل التأهل لكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا، فإن جاتوزو تنازل عن راتبه المستحق من باقي عقده مع منتخب إيطاليا لضمان حصول طاقمه على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في وقت سابق فسخ تعاقد جاتوزو وطاقمه بالكامل بالتراضي بعد الخسارة من البوسنة والهرسك.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

جاتوزو تولى مهمة تدريب منتخب إيطاليا خلفا للوتشيانو سباليتي.

وحقق الفوز في 6 مباريات من 8 وخسر مباراة وتعادل في 1 جميعها خلال مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفشلت إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.