ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

دخل ناديا نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا سباق التعاقد مع مانويل أوجارتي لاعب مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع CaughtOffside، يتصدر يوفنتوس سباق التعاقد مع اللاعب، حيث تابع المدير الرياضي ماركو أوتوليني أداءه عن قرب خلال فترة التوقف الدولي.

كما دخل جالاتاسراي التركي المنافسة، في وقت يُقدّر فيه مانشستر يونايتد قيمة اللاعب بحوالي 35 مليون جنيه إسترليني، مع عدم وجود مشكلة كبيرة متوقعة في راتبه.

وأشار التقرير إلى أن نيوكاسل وأستون فيلا يراقبان الموقف عن كثب، مع تزايد رغبة مانشستر يونايتد في بيعه.

ومن المنتظر أن يُجري النادي تغييرات كبيرة في خط الوسط هذا الصيف، مع احتمالية التعاقد مع أكثر من لاعب جديد.

ومن المقرر أن يغادر كاسيميرو بنهاية الموسم، وقد يسعى النادي لبيع أوجارتي لتوفير مساحة لصفقات جديدة.

كما ارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ساندرو تونالي، وقد يتم إدراج أوجارتي ضمن صفقة محتملة لإتمام التعاقد مع اللاعب الإيطالي.

وكان اللاعب الدولي الأوروجوياني أوجارتي انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من باريس سان جيرمان في صيف 2024 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني، وشارك منذ ذلك الحين في 68 مباراة بجميع المسابقات.

لكن اللاعب البالغ 24 عامًا لم ينجح في تلبية التوقعات، وظهر عليه الإحباط في العديد من الفترات خلال تجربته في الكرة الإنجليزية.

وشارك أوجارتي في 23 مباراة هذا الموسم، لكنه بدأ أساسيًا في 9 مباريات فقط بمختلف البطولات، بينها 7 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ورغم أن عقده مع مانشستر يونايتد يمتد حتى 2029، فإن مستقبله لا يزال غير واضح، في ظل تقارير تشير إلى انفتاحه على الرحيل.

وكان اللاعب قد بحث إمكانية الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن النادي رفض رحيله.