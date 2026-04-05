تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه

يرغب برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، في التعاقد مع ماتيوس فيرنانديز لاعب وست هام يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي. وطلب ذلك من إدارة ناديه.

وكان يونايتد قد ركز على تدعيم الهجوم في 2025، لذلك من المتوقع أن يتجه لتعزيز مراكز أخرى في 2026، وعلى رأسها خط الوسط.

وبحسب صحيفة ميرور فإن برونو فيرنانديز شجع إدارة النادي على التعاقد مع مواطنه ماتيوس فيرنانديز من وست هام.

ويحتل وست هام المركز 18 في جدول الترتيب، لكنه شهد تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا، وكان ماتيوس فيرنانديز عنصرًا أساسيًا في هذا التطور.

ويشارك اللاعب البالغ 21 عامًا غالبًا في مراكز متأخرة بخط الوسط، مع منحه حرية التقدم أحيانًا عند تراجع توماس سوتشيك.

ويبلغ متوسط تمريراته المفتاحية تمريرة واحدة كل 90 دقيقة، وهو نفس معدل كاسيميرو، رغم أن متوسط استحواذ وست هام (42.1%) أقل بكثير من مانشستر يونايتد (53.1%).

كما يتفوق اللاعب البرتغالي في المعدل الدفاعي، حيث يبلغ متوسط تدخلاته 2.8 في المباراة مقابل 2.4 لكاسيميرو، ما يجعله خيارًا مناسبًا، خاصة إذا انخفض سعره في حال هبوط وست هام.

ومع الغموض المحيط بمستقبل مانويل أوجارتي، يُعد كوبي ماينو اللاعب الوحيد في خط الوسط الذي يضمن مكانه في الموسم المقبل.

كما أكد كاسيميرو رحيله مجانًا بنهاية عقده، ما يجعل الاكتفاء بصفقة واحدة في هذا المركز أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

ومن المتوقع أن يتعاقد مانشستر يونايتد مع لاعبين على الأقل في خط الوسط، وربما يصل العدد إلى ثلاثة، خاصة مع اقترابه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يعود مانشستر يونايتد لمنافسات الدوري الإنجليزي يوم 13 أبريل، حيث يدخل الفريق المرحلة الحاسمة من الموسم وهو في موقف قوي.

ويحتل فريق المدرب مايكل كاريك المركز الثالث، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، مع تبقي 7 مباريات فقط، ما دفع الجماهير للتركيز على سوق الانتقالات المقبلة.

