تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه

الأحد، 05 أبريل 2026 - 18:24

كتب : ذكاء اصطناعي

ماتيوس فيرنانديز

يرغب برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، في التعاقد مع ماتيوس فيرنانديز لاعب وست هام يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي. وطلب ذلك من إدارة ناديه.

وكان يونايتد قد ركز على تدعيم الهجوم في 2025، لذلك من المتوقع أن يتجه لتعزيز مراكز أخرى في 2026، وعلى رأسها خط الوسط.

وبحسب صحيفة ميرور فإن برونو فيرنانديز شجع إدارة النادي على التعاقد مع مواطنه ماتيوس فيرنانديز من وست هام.

تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول كريمونيزي يكشف تفاصيل إصابة فاردي

ويحتل وست هام المركز 18 في جدول الترتيب، لكنه شهد تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا، وكان ماتيوس فيرنانديز عنصرًا أساسيًا في هذا التطور.

ويشارك اللاعب البالغ 21 عامًا غالبًا في مراكز متأخرة بخط الوسط، مع منحه حرية التقدم أحيانًا عند تراجع توماس سوتشيك.

ويبلغ متوسط تمريراته المفتاحية تمريرة واحدة كل 90 دقيقة، وهو نفس معدل كاسيميرو، رغم أن متوسط استحواذ وست هام (42.1%) أقل بكثير من مانشستر يونايتد (53.1%).

كما يتفوق اللاعب البرتغالي في المعدل الدفاعي، حيث يبلغ متوسط تدخلاته 2.8 في المباراة مقابل 2.4 لكاسيميرو، ما يجعله خيارًا مناسبًا، خاصة إذا انخفض سعره في حال هبوط وست هام.

ومع الغموض المحيط بمستقبل مانويل أوجارتي، يُعد كوبي ماينو اللاعب الوحيد في خط الوسط الذي يضمن مكانه في الموسم المقبل.

كما أكد كاسيميرو رحيله مجانًا بنهاية عقده، ما يجعل الاكتفاء بصفقة واحدة في هذا المركز أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

ومن المتوقع أن يتعاقد مانشستر يونايتد مع لاعبين على الأقل في خط الوسط، وربما يصل العدد إلى ثلاثة، خاصة مع اقترابه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يعود مانشستر يونايتد لمنافسات الدوري الإنجليزي يوم 13 أبريل، حيث يدخل الفريق المرحلة الحاسمة من الموسم وهو في موقف قوي.

ويحتل فريق المدرب مايكل كاريك المركز الثالث، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، مع تبقي 7 مباريات فقط، ما دفع الجماهير للتركيز على سوق الانتقالات المقبلة.

مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول جيهي: هذا كل ما كنت أريده عند انتقالي إلى مانشستر سيتي
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
