تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول

الأحد، 05 أبريل 2026 - 18:21

كتب : ذكاء اصطناعي

يان ديوماند لاعب لايبزيج الألماني

دخل نادي لايبزج الألماني في مفاوضات مع لاعبه يان ديوماند لتجديد عقده، مع مناقشة وضع شرط جزائي في العقد الجديد.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الصيفي نشاطًا كبيرًا من أندية الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها ليفربول، الذي يستعد لتحركات قوية.

وسيكون على المدرب آرني سلوت إيجاد بديل لـ محمد صلاح، الذي أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم.

وارتبط عدد من المهاجمين بالانتقال إلى ليفربول، ويأتي جناح لايبزج ديوماند ضمن أبرز الأسماء المطروحة كبديل لصلاح وفقًا للتقارير.

وأوضح الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو أن ديوماند يجري محادثات لتجديد عقده مع لايبزج، الذي يرغب في الإبقاء عليه لموسم إضافي، مع التفكير في إضافة شرط جزائي قد يفتح الباب أمام رحيله مستقبلًا.

ويُعد سجل صلاح التهديفي استثنائيًا، لكن أحد أهم مميزاته كانت استمراريته، حيث شارك في 310 من أصل 335 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للنادي.

في المقابل، خاض ديوماند 37 مباراة فقط في الدوري طوال مسيرته حتى الآن، وبدأ أساسيًا في 28 منها.

وقدم اللاعب البالغ 19 عامًا مستويات مميزة هذا الموسم في الدوري الألماني، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 خلال 27 مباراة، لكن الاعتماد عليه بشكل أساسي في كل مباريات ليفربول قد يكون أمرًا صعبًا في هذه المرحلة.

ومن المتوقع أن يشارك لاعبون مثل فلوريان فيرتز وهوجو إيكيتيكي وألكسندر إيزاك في الأدوار الهجومية على الأطراف خلال الموسم المقبل، ما لم يتعاقد ليفربول مع أكثر من جناح.

ولا شك في جودة ديوماند، لكنه رغم كونه إضافة قوية، يجب أن تتماشى أي صفقة مع رؤية الجهاز الفني.

وفي الوقت ذاته، يواجه سلوت ضغوطًا بشأن مستقبله مع الفريق، وقد يؤثر رحيله المحتمل على خطط الانتقالات، خاصة أن مدربين مثل تشابي ألونسو قد تكون لديهم أفكار مختلفة.

ورغم ذلك، يبدو أن وجود لاعب مثل ديوماند سيكون إضافة مرحب بها لأي مدرب، لكن تغيير الجهاز الفني قد يدفع ليفربول لإعادة تقييم استراتيجيته في سوق الانتقالات.

ليفربول الدوري الإنجليزي لايبزج يان ديوماندي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526582/تقرير-لايبزج-يحاول-تحصين-بديل-صلاح-المحتمل-في-ليفربول