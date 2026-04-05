الصليبي يبعد لاعب وسط هولندا عن كأس العالم

الأحد، 05 أبريل 2026 - 16:25

كتب : FilGoal

منتخب هولندا قبل لقاء إنجلترا في يورو 2024

سيغيب جيردي شوتن لاعب وسط هولندا عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2026، بسبب الإصابة القوية التي ضربته.

وأفاد ناديه أيندهوفن يوم الأحد أن شوتن تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مواجهة أوتريخت يوم السبت.

وأضاف النادي الهولندي أن الفحوصات الإضافية التي خضع لها اللاعب يوم الأحد أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتحتاج إصابات الرباط الصليبي من 6 إلى 9 أشهر للتعافي التام.

وقال شوتن في تصريحات نشرها موقع ناديه "عندما تعرضت للإصابة، ⁠شعرت على الفور بأن ‌هناك شيئا ‌ما".

وأضاف "كنت أتمسك ببصيص من الأمل ​ألا تكون ‌الإصابة خطيرة للغاية، لكن للأسف تبين ‌أن الأمر ليس كذلك".

وتابع البالغ من العمر 29 عاما "الصدمة كبيرة الآن، لكنني سأتجاوزها بسرعة".

وتألق شوتن مع أيندهوفن في كل المسابقات هذا الموسم.

إذ شارك في 28 مباراة في الدوري الهولندي، واقترب بالفريق من التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ولعب شوتن 17 مباراة دولية مع منتخب هولندا، ويعد أحد الأسماء التي تشارك باستمرار مع رونالد كومان مدرب الطواحين.

كأس العالم أيندهوفن هولندا جيردي شوتن
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526576/الصليبي-يبعد-لاعب-وسط-هولندا-عن-كأس-العالم