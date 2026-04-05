بخلاف باستوني.. برشلونة يستهدف مدافعا جديدا من الدوري الإيطالي

الأحد، 05 أبريل 2026 - 15:29

كتب : FilGoal

ماركو باليسترا

يواصل برشلونة تحركاته في سوق الانتقالات، بالتزامن مع اهتمامه بضم أليساندرو باستوني مدافع إنتر.

وكشفت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني يدرس التعاقد مع ظهير جديد، خاصة في حال عدم استمرار جواو كانسيلو بشكل دائم.

ويأتي ذلك في ظل الحاجة إلى بديل في مركز الظهير الأيمن لدعم جول كوندي.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، يراقب برشلونة اللاعب الشاب ماركو باليسترا، المعار من أتالانتا إلى كالياري.

ويعد باليسترا من المواهب الصاعدة في إيطاليا، وشارك مؤخرا مع منتخب إيطاليا، كما يتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي.

وسيواجه برشلونة منافسة قوية على ضم اللاعب، أبرزها من ليفربول، إلى جانب اهتمام إنتر الذي يجهز عرضا ماليا للتعاقد معه.

ورغم اهتمام برشلونة بتدعيم صفوفه بلاعبين شباب، فإن قيود الميزانية قد تعرقل الصفقة، خاصة مع أولويات أخرى مثل التعاقد مع قلب دفاع ومهاجم، واحتمالية التعاقد مع بديل لماركوس راشفورد.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت عن رغبة برشلونة في ضم أليساندرو باستوني مدافع إنتر.

وانضم باستوني لإنتر في صيف 2017 قادما من بارما وينتهي عقده صيف 2028.

وخاض باستوني مع إنتر الموسم الحالي 35 مباراة مسجلا هدفين وصنع 6 آخرين.

وشارك مع متصدر ترتيب الدوري الإيطالي في 293 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 30 آخرين.

