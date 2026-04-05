جيهي: هذا كل ما كنت أريده عند انتقالي إلى مانشستر سيتي

يؤمن مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي بأن الإصرار والروح القتالية والوحدة داخل الفريق كانت عوامل حاسمة في فوز سيتي 4-0 على ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل سيتي إلى نصف نهائي كأس إنجلترا بإسقاط ليفربول في ملعب الاتحاد برباعية نظيفة.

وقال جيهي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كان فوزًا جيدًا، المدرب دائمًا يقول إن الوصول في التوقيت المناسب مهم، وفي نهاية الموسم تكون المباريات كبيرة واللحظات حاسمة، لذلك كان من المهم أن نكون في أفضل حالة، وقد فعلنا ذلك أمام فريق قوي مثل ليفربول".

وأضاف: "الأمر ليس سهلًا، فأنت تواجه لاعبين وفريقًا كبيرًا وستعاني في بعض الأوقات، عليك أن تبقى متماسكًا في تلك اللحظات".

وأكمل "من شبه المستحيل ألا يصنعوا فرصًا بجودة لاعبيهم، لذلك يجب أن تكون حذرًا وتتواصل كثيرًا، وقد قدمنا أداءً جيدًا في أغلب فترات المباراة".

وشدد على أهمية الروح الجماعية: "من المهم جدًا أن نظهر كفريق صلابة وروح قتالية، لأن لدينا الجودة في الهجوم وفي كل أنحاء الملعب".

وأشاد بإرلينج هالاند الذي سجل الهاتريك قائلًا: "أنا سعيد جدًا من أجله، لقد عمل بجد من أجل الفريق حتى في الفترة التي لم يسجل فيها كثيرًا، لذلك أنا سعيد له للغاية".

كما تحدث عن تجربته مع سيتي منذ انضمامه في يناير: "من الصعب وصف الأمر بالكلمات، كل ما كنت أريده هو اللعب في هذا المستوى والمنافسة على الألقاب".

واختتم: "أريد التطور، ولدي الفرصة هنا مع نادٍ رائع ولاعبين مميزين ومدرب عظيم، والجماهير رائعة أيضًا".