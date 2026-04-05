استقبال شعبي حاشد لمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد التأهل لكأس العالم

الأحد، 05 أبريل 2026 - 13:27

كتب : FilGoal

الكونغو ضد جامايكا

احتشدت الجماهير الكونغولية في العاصمة كينشاسا لاستقبال بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية بعد عودتها من المكسيك وضمان التأهل لكأس العالم.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 52 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على جامايكا 1-0 في المباراة التي أقيمت بالمكسيك ضمن نهائي الملحق العالمي.

ونقلت حافلة مفتوحة بعثة المنتخب الكونغولي من المطار إلى شوارع كينشاسا وسط استقبال شعبي حاشد.

وأكمل منتخب الكونغو الديمقراطية عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب المنتخب الإفريقي في المجموعة 11 رفقة كل من: البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

